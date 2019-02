Carnet rose à la… SNCF! Une femme a en effet donné naissance à un petit Kylian à bord d’un TGV Ouigo qui assurait la liaison Paris-Strasbourg.

C’est la première fois qu’un bébé est né à bord d’un TGV Ouigo. Fort heureusement, un médecin et une sage-femme étaient présents à bord du train pour assister la maman. Elle a ensuite été prise en charge par les secours en gare de Meuse.

C’est via son compte Twitter que la société a annoncé l’heureux événement survenu ce mercredi peu avant midi.

Nous sommes très heureux (et gaga) de souhaiter la bienvenue à Kylian, né aujourd'hui à 300 km/h entre Paris et Strasbourg. Kylian, tu pourras voyager gratuitement en OUIGO partout en France jusqu'à tes 18 ans 🤗 Merci aux agents, au médecin et la sage-femme présents à bord ! pic.twitter.com/ZxNIYGDkyc

— OUIGO (@ouigoSNCF) January 30, 2019