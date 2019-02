Il paye l’hôtel à 70 sans-abri pour qu’ils se protègent du froid

Alors qu’à Chicago les températures sont descendues sous la barre des -30°C, un Bon Samaritain a payé des chambres d’hôtel pour 70 sans-abri.

Le nord des États-Unis est actuellement frappé par une vague de froid extrême. L’air polaire descendu de l’Arctique a provoqué une chute vertigineuse des températures. Chicago, troisième ville du pays, a connu ce 30 janvier le second jour le plus froid de son histoire. Le froid polaire a déjà fait plus de 20 morts et le bilan pourrait encore s’alourdir.

Impuissants, les sans-abri subissent de plein fouet ce froid polaire. À Chicago, un groupe de 70 SDF utilisaient près de 100 bouteilles de propane pour se réchauffer mais les pompiers de la ville les ont confisquées après l’explosion de l’une d’entre elles. En apprenant cela, un Bon Samaritain est intervenu. En effet, un généreux donateur anonyme a payé des chambres d’hôtel pour les 70 sans-abris qui dormaient dans des tentes.

Outreach with urgency. Social service and religious personnel, along with #ordinary folks braving Arctic temps to do what they can to help the homeless tonight in #Chicago @cbschicago pic.twitter.com/jaWxn29NOR

— Dana Kozlov (@DanaCBS2) January 30, 2019