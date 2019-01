Gagnez un ticket aller-retour pour New-York à l’occasion de la Saint-Valentin !

Bagels à la Newyorkaise !

Celui qui pense aux bagels, pense à New York. Ces fameux pains ronds avec ce trou si caractéristique font partie de la culture street food newyorkaise.

New York Bakery Co. produit les bagels comme ils devraient l’être. Ces fabuleux bagels, actuellement en vente chez Colruyt, sont cuits sur pierre afin de les rendre croustillants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

Vous avez envie d’aller à New York? Vous pouvez gagner un vol Brussels Airlines pour la ville qui ne dort jamais. Tentez votre chance !