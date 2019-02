Une mère condamnée à 10 ans de prison pour avoir laissé son bébé mourir de faim

Une mère de famille de 25 ans a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir affamé son bébé de deux mois.

Vendredi dernier, la justice américaine a jugé une affaire particulièrement sordide. Angel Poole, une jeune femme de 25 ans, était sur le banc des accusés. Le tribunal lui reprochait de ne pas avoir suffisamment nourri son bébé, ce qui a causé sa mort.

Les faits remontent au mois de juillet 2016. La jeune mère de famille avait appelé les secours car son fils de deux mois avait de grandes difficultés pour respirer. Le nourrisson a été transporté d’urgence à l’hôpital mais les médecins n’ont rien pu faire et il est décédé une heure plus tard. L’autopsie a révélé que l’enfant souffrait de grave malnutrition et qu’il était mort de faim et de déshydratation.

Selon les médias locaux, le petit Judah était en bonne santé lorsqu’il est né et il pesait 3,17 kg. Lorsqu’il est mort, il ne pesait plus de 2,27 kg. Arrêtée en mars 2017, Angel Poole a été jugée ce vendredi 25 janvier. La jeune femme de 25 ans a reconnu les faits et a plaidé coupable. Le tribunal du comté de Van Buren l’a condamnée à une peine de 10 ans de prison.