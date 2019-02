Un nouveau projet en commun pour Angelia Jolie et Brad Pitt

Serait-ce le signe d’un début de réconciliation entre Angelia Jolie et Brad Pitt ? Un nouveau projet portant le nom des deux acteurs verra le jour le 5 mars prochain : il s’agit d’un nouveau cru de leur célèbre vin de Miraval.

Malgré leur divorce et la mésentente qui s’en est suivie, Angelia Jolie et Brad Pitt ont gardé leur domaine situé dans le sud de la France : le château de Miraval. C’est à cet endroit que se trouve le domaine viticole des anciens tourtereaux. Leur première cuvée, sortie en 2012, un côtes-de-provence rosé, a été sacré « meilleur rosé du monde ». Quelques années plus tard, ils livraient un rosé bio baptisé « Pink Floyd Château de Miraval ».

Vers une vente du domaine?

Malgré ces succès commerciaux, beaucoup de rumeurs parlaient de la vente éventuelle du château dans lequel ils se sont mariés. Pourtant, les dernières informations montreraient le contraire. En mars prochain, les amateurs de vin pourront goûter la prochaine cuvée des acteurs, un rosé baptisé en hommage au studio d’enregistrement qui se trouve dans la région : « Studio by Miraval ».

Par ailleurs, le viticulteur Charles Perrin avait récemment expliqué que les deux acteurs comptaient garder le domaine pour leurs enfants. « C’est un investissement pour leur famille et leurs enfants. Nous avons des projets à long terme avec eux et nous venons de sortir un rosé sur lequel figurent nos noms, ainsi que ceux de Brad Pitt et Angelina Jolie, » avait-il déclaré à ce propos.