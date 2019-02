Des places de concert de Beyoncé gratuites à vie, ça vous dit?

Avec son mari Jay-Z, Beyoncé a lancé sur son compte Instagram un concours pour le moins original. Celui qui le remporte se verra offrir des places de concert de la chanteuse à vie. De quoi ravir ses nombreux fans. Toutefois, les conditions sont plutôt… surprenantes!

Les fans de la chanteuse ont jusqu’au 22 avril prochain pour participer au concours, qui s’inscrit dans le projet ‘The Green Print Project‘. En effet, depuis la naissance de leurs jumeaux, Beyoncé et Jay-Z sont devenus plus militants et engagés que jamais. Ils ont adopté un régime végan et veulent encourager leurs fans à consommer également que des aliments à base de plantes pour préserver l’environnement. Pour ce faire, quoi de plus original que d’organiser un concours?!

Et oui, vous l’aurez compris : si vous n’êtes pas vous-même végan, vous pouvez oublier vos places gratuites à vie. Par ailleurs, il faut aussi être citoyen américain et âgé de plus de 18 ans.