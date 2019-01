Un conducteur belge ivre emprunte un tunnel à contresens en Flandre zélandaise

Un Belge de 36 ans a été interpellé mercredi soir en Flandre zélandaise (Pays-Bas) pour conduite d’une voiture volée sous l’influence de l’alcool et de drogue, le tout sans permis. Il avait de surcroit emprunté à contresens le Sluiskiltunnel, qui passe sous le canal Gand-Terneuzen, ont indiqué les médias locaux. L’homme a été conduit devant un magistrat néerlandais. Après avoir été informée par un témoin, la police a retrouvé le conducteur fantôme juste avant 23h30 dans le tunnel. Cet habitant d’Eine, en Flandre orientale, avait dépassé de quatre fois le taux d’alcoolémie autorisé, avec 800 µg/l. Les agents ont également remarqué que la voiture, à présent gravement endommagée, venait d’être volée en Belgique.

Selon la police, le propriétaire du véhicule avait signalé le vol. Après consultation du ministère public, il a été décidé que l’homme allait recevoir une convocation et devoir rendre compte de ses actes devant un juge.

La voiture a été confisquée et le Belge a été libéré. La police n’a pas précisé comment il était rentré chez lui.

Source: Belga