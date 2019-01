Thomas Pieters en tête après le 1er tour en Arabie saoudite

Thomas Pieters a parfaitement débuté le Saudi International, nouvelle épreuve du Tour européen de golf dotée de 3.500.000 dollars, jeudi, sur le parcours du Royal Greens CC à King Abdullah Economic City, en Arabie saoudite. Pieters est seul en tête à l’issue d’un premier tour bouclé en 63 coups, 7 sous le par. Pieters, 27 ans, a réussi un premier tour parfait: sa carte ne compte que des birdies, 7. « J’ai tapé mes fers et mes wedges vraiment très près des trous. Je pense que j’ai eu peut-être dix bonnes occasions de faire des birdies et j’ai en réussi sept », a commenté Pieters. « C’était une très bonne journée sur les greens. C’était délicat, car les greens ne sont pas si rapides. Je pense avoir tout bien fait et mon jeu était plutôt correct. »

Pieters devance de deux coups un groupe de six golfeurs: les Sud-Africains Zander Lombard et Justin Harding, les Anglais Alfie Plant et Ross Fisher, l’Italien Renato Paratore et l’Australien Jake McLeod.

Thomas Detry occupe la 31e position. Le Bruxellois, 26 ans, a rendu une carte de 68, deux sous le par, comprenant 3 birdies et 1 bogey. Nicolas Colsaerts a lui terminé dans le par. Le Bruxellois, 36 ans, a rendu une carte comprenant cinq birdies, trois bogeys et un double bogey. Il partage la 65e place avec le N.1 mondial, l’Anglais Justin Rose.

Pour la première fois depuis 2012, une épreuve du Tour européen réunit les trois premiers du classement mondial. Les dauphins de Rose, les Américains Brooks Koepka (-1) et Dustin Johnson (-2), ont fait à peine mieux.

Source: Belga