Proximus League – Thibault Peyre quitte l’Union pour Malines

Le défenseur Thibault Peyre quitte l’Union Saint-Gilloise pour le FC Malines, où il s’est engagé pour deux ans et demi (avec option pour une année supplémentaire), ont annoncé les deux clubs de Proximus League jeudi. Le Français, 26 ans, évoluait à l’Union depuis 2017. Avant cela, il avait joué à Toulouse, Lille et Mouscron.

Malines est en tête de la Proximus League et a remporté la première période devant l’Union. Les deux équipes viennent de s’affronter en demi-finale de la Coupe de Belgique, avec une qualification des Malinois.

Source: Belga