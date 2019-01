Primera Division – Le Barça anticipe l’arrivée de Todibo, initialement prévue cet été

Le FC Barcelone a annoncé jeudi anticiper le recrutement du défenseur central français Jean-Clair Todibo, initialement prévu cet été, en se mettant d’accord avec le Toulouse FC pour permettre au joueur de signer dès cet hiver et d’être présenté vendredi au Camp Nou. Selon l’accord annoncé le 8 janvier dernier, Todibo (19 ans) aurait dû arriver libre de tout engagement le 1er juillet, après avoir refusé de signer un contrat professionnel avec Toulouse.

Mais, étant donné sa mise à l’écart du groupe toulousain, ce choix comportait le risque d’une demi-saison blanche. Ce qui a poussé le Barça à négocier avec Toulouse et à verser une indemnité comprise entre un et deux millions d’euros, selon la presse catalane, pour anticiper l’opération.

« L’accord souscrit prévoit l’intégration immédiate du joueur français, qui signera un contrat de quatre saisons et demie, jusqu’au terme de la saison 2022-2023 », détaille Barcelone dans un communiqué publié dans les dernières heures du mercato d’hiver.

Todibo, qui héritera du numéro 6 laissé libre avec le départ de Denis Suarez à Arsenal, foulera la pelouse du Camp Nou vendredi avant une conférence de presse de présentation.

Né à Cayenne, en Guyane française, Jean-Clair Todibo s’était installé dans le onze titulaire toulousain en début de saison (10 titularisations, 1 but), avant d’être mis à l’écart début novembre.

A Barcelone, ce défenseur solide (1,90 m), présenté par son nouveau club comme « l’une des promesses les plus remarquables du football européen », rejoindra un vivier déjà fourni en défense centrale. Et il devra batailler pour faire son trou.

Outre l’indéboulonnable Gerard Piqué (31 ans), le Français Clément Lenglet (23 ans) est l’une des bonnes pioches du Barça, qui l’a recruté en provenance de Séville l’été dernier.

Le champion du monde français Samuel Umtiti (25 ans) est pour sa part en phase de reprise après avoir suivi un protocole de soins pendant deux mois pour soigner des douleurs récurrentes au genou gauche.

Le Diable Rouge Thomas Vermaelen (33 ans) n’a pu être aligné qu’à cinq reprises en championnat en raison de différentes blessures, ce qui a poussé cet hiver le Barça à attirer en prêt le défenseur colombien Jeison Murillo (Valence).

L’arrivée de Todibo confirme le renouvellement de l’effectif du Barça sous la houlette de son directeur sportif français Eric Abidal pour compenser le vieillissement de plusieurs cadres trentenaires comme Lionel Messi, Gerard Piqué ou Sergio Busquets.

