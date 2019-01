Prévention de la radicalisation violente: la Wallonie soutient financièrement les communes

Alors que plus d’une centaine de communes wallonnes ne se sont toujours pas dotées d’une cellule de sécurité intégrale locale (CSIL), instrument de prévention de la radicalisation violente imposé par le fédéral dans la foulée des attentats du 22 mars 2016, la Wallonie a décidé de soutenir financièrement ses pouvoirs locaux afin qu’ils puissent répondre à cette obligation. Dans ce cadre, un appel à candidatures sera lancé en février. Pour encourager des initiatives de prévention de la radicalisation, les communes qui en auront fait la demande recevront une enveloppe allant de 5.000 euros pour les communes de moins de 15.000 habitants à 70.000 euros pour les plus grandes (plus de 100.000 habitants). Une enveloppe spécifique sera par ailleurs consacrée aux sept grandes villes wallonnes qui pourront solliciter une aide à hauteur de 71.000 euros.

D’après les derniers chiffres recensés, 74 communes disposent d’une CSIL en Wallonie mais seules 54 cellules existent, « certaines communes s’étant regroupées », explique la ministre régionale des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR). Dans ce cas, les montants auxquels chaque commune peut prétendre sont additionnés, tout en garantissant un montant de minimum 25.000 euros. Un bonus de 5.000 euros sera également accordé aux zones de police de plus de 40.000 habitants, et dont l’addition des subventions à leurs communes n’atteint pas 30.000 euros.

Cet appel à candidatures s’inscrira par ailleurs dans la durée. « Afin de pérenniser l’aide accordée aux communes dans le cadre de la prévention du radicalisme et au vu de l’obligation imposée par le fédéral, il a été proposé au gouvernement wallon de pérenniser le présent à appel à candidatures dans un décret », ce qui permettra aux communes de « mettre en place des stratégies de prévention du phénomène à plus long terme », a encore indiqué Valérie De Bue.

Les subventions accordées permettront notamment aux pouvoirs locaux d’engager du personnel, de développer le réseau local de prévention, d’élaborer une stratégie de prévention des radicalismes violents ou encore d’évaluer les actions réalisées.

Source: Belga