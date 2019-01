Olivier Somers revient au FC Malines

Olivier Somers, actionnaire principal avec Dieter Penninckx du club de football du FC Malines, est de retour dès ce jeudi au KVM, a annoncé le club de Proxiumus League finaliste de la Coupe de Belgique. Somers n’a pas été autorisé pendant un certain temps à prendre contact avec le club dans le cadre de l’enquête sur la suspicion de fraude (matchs truqués) dans le football belge. « Ces conditions ont expiré aujourd’hui et n’ont pas été renouvelées. Somers va aider à construire le KVM selon le schéma adopté », précise le club dans sa communication.

Au début du mois, Stefaan Vanroy a également repris ses fonctions au sein de la cellule sportive du FC Malines, au terme de son interdiction d’avoir des contacts avec le club. Thierry Steemans ne veut plus être actif dans le football.

Olivier Somers, actionnaire majoritaire, Stefaan Vanroy, directeur sportif, et Thierry Steemans, ancien directeur financier, ont été soupçonnés d’appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de corruption en octobre dernier. En plus de l’enquête judiciaire, ces trois personnes ont également été interrogées par le parquet fédéral. Ils ont notamment été interrogés sur le match entre le FC Malines et Waasland-Beveren, lors de la dernière journée de la saison dernière qui est considéré comme suspect.

En novembre, Johan Timmermans a décidé de démissionner de son mandat de président du FC Malines, après avoir été interrogé par la police fédérale à Hasselt à la mi-octobre, sans être soupçonné de quoi que ce soit. « Je remarque que le simple fait d’être président et d’avoir eu une conversation avec la police provoque des troubles et un manque de sérénité « , avait déclaré Timmermans à l’époque.

.

Source: Belga