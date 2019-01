Lokeren n’a « rien de plus qu’une conversation exploratoire » avec l’acquéreur potentiel

Alors que la situation sportive du club est difficile et que le président-propriétaire Roger Lambrecht a lui-même indiqué qu’il était grand temps qu’il fasse un pas de côté, il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers jours sur l’éventuelle reprise du Sporting Lokeren, lanterne rouge de la Jupiler Pro League. Joris Van der Gucht a été présenté comme le principal candidat-acheteur. Le club lui-même ne le nie pas, mais la prise de contrôle ne semble pas être pour demain. « Le Président Lambrecht a toujours déclaré qu’il souhaitait un ancrage au niveau local. A cet égard, le profil du ou des candidats répond à ses exigences. Il y a quelque temps, il y a eu aussi des contacts entre les deux parties, mais on ne peut pas appeler cela plus qu’une conversation exploratoire », précisent jeudi les Waeslandiens dans un communiqué.

« Le club espère avoir un nouveau contact avec ces personnes et/ou d’autres parties intéressées dans un proche avenir. Quoi qu’il en soit, le Président Lambrecht est plus que jamais disposé à participer à tout projet qui donne un nouvel élan au club. »

Sur le plan sportif, la relégation semble inévitable, après la défaite 0-3 face à Zulte-Waregem, le week-end dernier. Le nouvel entraîneur Glen De Boeck dispose encore sept jours pour combler son retard de huit points sur Waasland-Beveren, l’avant-dernier du classement. Samedi, le club commence cette mission presque impossible par une visite au KV Courtrai, l’ancien club de De Boeck.

Pour empirer les choses, l’attaquant zimbawéen Knowledge Musona, loué cette semaine au RSC Anderlecht jusqu’à la fin de la saison, souffre de la varicelle. Il devrait être indisponible plusieurs semaines.

