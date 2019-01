Les nuages persisteront jusqu’à la fin de la semaine

L’après-midi de jeudi restera nuageuse et froide, avec des maxima autour de 0°C, indique jeudi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Une zone de neige s’attardera dans la nuit sur le pays, qui se réveillera vendredi une nouvelle fois sous les nuages. Pluie, neige fondante et chutes de neige se partageront le territoire dans la journée de samedi. Jeudi après-midi, des éclaircies perceront en certains endroits la couverture de nuages, parfois bas. Elles seront toutefois de courte durée puisque la nébulosité s’intensifiera en fin de journée à partir du sud-ouest. Les maxima seront compris entre -4°C en Hautes-Fagnes et +2 ou +3°C dans le nord du pays ou dans les régions où les éclaircies seront les plus larges. Le vent sera faible à modéré.

Les minima seront généralement atteints en première partie de nuit, avec -5°C en Hautes-Fagnes et -1°C ailleurs. De faibles chutes de neige s’inviteront vers le milieu de la nuit. Elles seront néanmoins parfois modérées sur l’extrême sud ainsi que la moitié nord du territoire. L’IRM prévoit une accumulation de zéro à cinq centimètres de neige (éventuellement plus) en de nombreux endroits.

Le ciel sera encore nuageux vendredi, avec un risque local d’ondée dans l’après-midi. Il fera plus doux, avec des maxima compris entre 2 et 6°C. Le mercure redescendra dans la nuit de vendredi à samedi jusqu’à -1°C ou +2°C selon les régions.

Samedi, la Haute-Belgique s’enveloppera de brume ou de brouillard, avec encore un risque de neige ou de neige fondante. Quelques averses de pluie tomberont sans doute sur le littoral. La journée sera marquée, de manière générale, par une alternance entre champs nuageux et éclaircies. Les maxima ne dépasseront pas 1°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 6°C à la mer.

Source: Belga