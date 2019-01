Les Mouches d’Or célèbrent « le meilleur du pire des médias belges » après 4 ans d’absence

Les Mouches d’Or ont signé leur grand retour jeudi soir au Bloody Louis à Bruxelles. Après 4 ans d’absence, la 6e édition de l’événement, organisé par Nostalgie en collaboration avec Ciné Tele Revue, a récompensé le meilleur du pire des médias belges francophones, égratignant gentiment à maintes reprises la RTBF et RTL. Le service public a ainsi remporté la Mouche d’Or de « l’émission qui œuvre quotidiennement pour l’égalité des sexes » pour son rendez-vous culinaire « Max et Vénus » et celle de « l’émission qui ferait bien d’aller s’acheter une montre », pour son magazine du web « 20h02 ».

La fiction « Champion » s’est, elle, vu qualifier de « série belge qui a donné envie à Netflix de répertorier Derrick dans la catégorie ‘action' ». Quant à « La Trois », elle a été gratifiée d’un « avec ça, on va tuer Netflix ».

La RTBF a également été distinguée par le biais de Thibaut Roland, qui est reparti avec le trophée de « l’animateur qu’on voit partout mais on ne sait jamais dire dans quoi ».

Côté RTL, la Mouche d’Or « Un titre, un destin » a été décernée à « Les Orages de la Vie » pour Stéphane Pauwels.

Les autres distinctions obtenues par la chaîne privée sont revenues à Jill Vandermeulen (« animatrice qui a plus de followers sur Instagram que de téléspectateurs »), à Alain Raviart, Emmanuelle Praet et Michel Henrion (« le plus beau dérapage d’un chroniqueur de ‘C’est pas tous les jours dimanche' ») et à Pascal Vrebos et son programme « Les enfants de Cupidon » en immersion chez les échangistes (« l’émission feel good qui met d’humeur légère, joyeuse et guillerette parce que c’est vachement important en ce moment d’aimer son prochain, même si il a découpé sa femme »).

Doublement distinguée durant la soirée, Emmanuelle Praet partage un trophée avec David Jeanmotte pour « ceux qu’on confond tout le temps ».

La cérémonie n’a par ailleurs pas manqué d’interpeller le ministre francophone des Médias Jean-Claude Marcourt au sujet des nombreuses émissions françaises diffusées sur les chaînes belges, en lui attribuant la Mouche d’Or de « la meilleure émission belge diffusée en Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique francophone au cours de l’année belge 2018 ».

La présentation de la soirée a été assurée par Hugues Hamelynck, animateur du 16h-19h, et par Camille Delhaye, quotidiennement aux commandes du « Journal de la Télé ».

Source: Belga