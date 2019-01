Les Belges à l’étranger – Tielemans est heureux de son transfert : « Je suis impatient de jouer »

Youri Tielemans a été transféré de l’AS Monaco à Leicester City lors du dernier jour du mercato hivernal. Les « Foxes » ont loué le Diable Rouge jusqu’à la fin de la saison. Le milieu de terrain a déclaré sur le site de Leicester qu’il était « très heureux du transfert ». « Je suis très heureux de ce transfert et je suis impatient de pouvoir jouer », a déclaré Tielemans à LCFC TV. « La Premier League est l’une des compétitions les plus fortes au monde. Lorsque j’étais jeune, j’ai toujours regardé les matches de Premier League. Je suis très heureux d’être ici et impatient de débuter. »

Tielemans était également très satisfait de l’accueil qui lui a été réservé à Leicester City. « Le club est une grande famille. Tout le monde est très sympathique et très serviable. Je pense que c’est une bonne décision d’être venu ici. »

Le milieu de terrain a connu une année et demie difficile à l’AS Monaco. Il a disputé 65 matchs au cours desquels il a marqué six fois et donné trois assists. Il n’a cependant jamais pu répondre pleinement aux attentes. Les Monégasques ont connu une première moitié de saison désastreuse. Après 22 journées de compétition, ils ne comptent, en effet, que 15 points en Ligue 1 et pointent à l’avant-dernière position au classement. En phase de groupes de la Ligue des champions, ils ont également terminé à la dernière place avec 1 petit point sur 18 possible dans une poule qui comprenait notamment le Club de Bruges.

À Leicester, Tielemans arrive dans une équipe située dans le ventre mou du classement en Premier League. Les « Foxes » sont onzièmes avec 32 unités après 24 journées de championnat.

