Le Super Sunday, Club Bruges-Gantoise et Standard-Anderlecht, animera la 24e journée

Maintenant que les finalistes de la Coupe de Belgique sont connus, le football belge se replonge dans le championnat ce week-end. La 24e journée de la Jupiler Pro League promet d’être un feu d’artifice dimanche. Avec Club Bruges-La Gantoise dans l’après-midi (14h30) et le Clasico Standard-Anderlecht en début de soirée (18h00), la Belgique, elle aussi, va vivre un Super Sunday (surnom donné aux Etats-Unis au dimanche au cours duquel se joue le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, dont la 53e édition se tiendra le même jour à Atlanta). Lors de la « bataille des Flandres » entre le Club Bruges et Gand, les deux équipes espèrent poursuivre sur leur lancée de la semaine dernière. Les Brugeois ont remporté leur première victoire de l’année à Ostende, réduisant l’écart avec le leader Genk à 7 points (51 contre 44). Les Gantois, sous la houlette de l’entraîneur Jess Thorup, sont entrés dans le Top 6 et après leur 6/6 réussi depuis le Nouvel An. Les Buffalos mettent la pression sur Anderlecht 5e avec le même nombre de points (37).

Reste à savoir s’ils auront récupéré de leur formidable remontée et de leur prolongation mercredi à Ostende en demi-finale de la Coupe. Leur qualification pour la finale devrait les y aider. Les Buffalo ne sont donc plus qu’à un match d’un billet direct pour la phase de groupes de l’Europa League (une victoire en finale de la Coupe contre le FC Malines). Ce sera probablement plus aisé qu’en championnat, car l’écart avec le Club et Genk est respectivement de sept et quatorze points.

Quelques heures plus tard, le Clasico entre Standard et Anderlecht se jouera dans un stade de Sclessin complet. Un duel qui gagnera en intérêt dans la mesure où les deux grands du foot belge ont un besoin certain de points pour assurer leur place dans les play-offs I. Fred Rutten, le nouveau coach d’Anderlecht, a engrangé un premier succès contre Eupen. Une victoire verrait Anderlecht rejoindre la Standard au classement (40).

Gand (6e), Saint-Trond (7e) et Charleroi (8e) sont à l’affût prêts à profiter d’une éventuelle nouvelle perte de points des Mauves.

Vendredi soir (20h30), Charleroi ouvrira la journée lors du derby hennuyer à Mouscron. Les Hurlus se sont rassurés lors de la précédente journée en allant s’imposant à la surprise générale à Genk (1-2).

Samedi soir (20h30), Genk ira à Waasland-Beveren avec l’intention de faire oublier leur 2e défaite de la saison en championnat. A 20h00, Glen De Boeck retrouve Courtrai où il vient en visite avec son nouveau club Lokeren. Une victoire est indispensable pour conserver l’espoir d’éviter la bascule en D1B. A la même heure, le Cercle Bruges se déplace à Zulte-Waregem. A 18 heures, Ostende tentera de digérer son élimination en Coupe en recevant le solide Antwerp, 3e du classement.

Source: Belga