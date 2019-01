Le Parlement européen appelle l’UE à reconnaître Guaido comme président « légitime » du Venezuela

Le Parlement européen a reconnu jeudi l’opposant vénézuélien Juan Guaido comme « président par intérim légitime » de son pays et appelé tous les pays de l’UE à faire de même en adoptant une « position ferme et unifiée », dans une résolution votée à Bruxelles. Les eurodéputés ont reconnu M. Guaido « comme président par intérim légitime de la République bolivarienne du Venezuela » et ont apporté leur « soutien entier » à son programme, dans ce texte proposé en commun par les principaux groupes politiques et approuvé à une large majorité (439 pour, 104 contre, 88 abstentions).

Ils ont appelé la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini « et les Etats membres à adopter une position ferme et unifiée et à reconnaître Juan Guaido comme seul président par intérim légitime du pays », dans la résolution adoptée en session plénière à Bruxelles.

Cette reconnaissance de l’opposant vénézuélien, autoproclamé président du Venezuela, s’exercera « jusqu’à la tenue de nouvelles élections présidentielles libres, transparentes et crédibles en vue de rétablir la démocratie », ont-ils souligné.

Les 28 avaient indiqué samedi que l’UE prendrait « de nouvelles mesures » si une élection présidentielle n’était pas convoquée « dans les prochains jours » au Venezuela. Mais ils n’avaient pas franchi le pas d’une reconnaissance collective, même conditionnelle, de Juan Guaido.

Dans sa résolution adoptée jeudi, le Parlement européen « condamne fermement la répression brutale et les violences, qui ont fait des morts et des blessés » et presse « les autorités vénézuéliennes de mettre un terme à toutes les violations des droits de l’Homme ».

source: Belga