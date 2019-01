La confrontation avec l’accusé sera « terrible » pour les filles Riva

La cour d’assises de Bruxelles auditionnera ce jeudi matin les filles d’Emanuel et Miriam Riva, deux victimes de l’attentat au Musée juif commis le 24 mai 2014. Selon leur avocat, Me Marc Libert, elles voudront « faire revivre leurs parents » en décrivant une famille « très unie, manifestement très aimante, très attentive ». Malgré l’émotion suscitée par leur présence au procès, l’avocat souligne que ses clientes sont « absolument sereines et d’une grande dignité ». La confrontation avec Mehdi Nemmouche, accusé d’être l’auteur de l’attentat, sera néanmoins « terrible ». « Elles appréhendent cet instant. Nous avons essayé de les rassurer », ajoute Me Marc Libert.

D’après l’avocat, les filles du couple Riva attendent que la défense « cesse d’instrumentaliser leurs parents avec des stratégies nauséabondes et ridicules ». Elles réclament également que l’accusé soit reconnu coupable et qu’il « finisse ses jours en prison ».

Désormais âgées de 19 et 21 ans, les filles d’Emanuel et Miriam Riva vivent en Israël. Leurs parents font partie des quatre victimes de l’attaque au Musée juif, ils avaient été atteints d’une balle dans la tête.

Mehdi Nemmouche « respecte la douleur » de la famille Riva et ses avocats ne lui poseront pas de question, a indiqué Me Courtoy à son arrivée à la cour d’assises.

Source: Belga