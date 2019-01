Julie Allemand (Lyon ASVEL) et Kim Mestdagh (Cukurova) en 8es de finale de l’Eurocoupe

Julie Allemand, avec son club de Lyon ASVEL, et Kim Mestdagh, avec les Turques de Cukurova, se sont qualifiées pour les 8es de finale de l’Eurocoupe FIBA de basket féminin à l’issue du troisième tour disputé mercredi et jeudi. Julie Allemand a inscrit 6 points (3/4 à 2pts, 0/1 à 3 pts) et pris 4 rebonds pour 2 assists en 25 minutes de jeu lors de la victoire de Lyon ASVEL 67 à 81 jeudi à Gorzow en Pologne où évolue d’ailleurs une autre Belgian Cat, Kyara Linskens (9 pts – 4/6 à 2pts, 0/1 à 3pts, 1/1 LF – 5 rebonds en 29 minutes). A l’aller, les Lyonnaises, leaders du championnat de France, s’étaient déjà imposée 90 à 82.

Lyon ASVEL jouera en 8es de finale contre le gagnant de Tarbes/Ruzomberok. A l’aller, les Slovaques s’étaient imposées 68-65. Lyon jouera à domicile le 14 février et en déplacement une semaine plus tard.

Kim Mestdagh et Cukurova se sont qualifiés de leur côté mercredi au détriment d’une autre équipe turque, celle de Besiktas. Cukurova s’est imposé 83-80 avec 5 points de l’ailière flandrienne (1/2 à 2pts, 1/4 à 3pts, pour 2 rebonds et 4 assists) en 23 minutes de jeu. Son équipe, leader aussi du championnat de Turquie, l’avait emporté déjà à l’aller à Istanbul 65-73.

En 8es de finale, Cukurova jouera contre les Polonaises de Wisla Cracovie. Match aller en déplacement le 14 février et le retour à Mersin le 21 février.

