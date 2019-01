Crise au Venezuela – Bolton exhorte Maduro à accepter l’amnistie offerte par Guaido

Le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton a exhorté jeudi le président vénézuélien Nicolas Maduro, dont les Etats-Unis ne reconnaissent plus la légitimité, à accepter l’amnistie proposée par l’opposant Juan Guaido. « Je souhaite à Nicolas Maduro et à ses principaux conseillers une longue et paisible retraite, installés sur une jolie plage loin du Venezuela », a tweeté M. Bolton.

« Ils devraient profiter de l’amnistie du président Guaido, et passer à autre chose. Le plus tôt sera le mieux », a ajouté ce proche conseiller du président Donald Trump.

L’opposant, qui préside l’Assemblée nationale et s’est autoproclamé la semaine dernière président par intérim du Venezuela, avec le soutien immédiat des Etats-Unis, a ouvert la porte à une éventuelle amnistie pour Nicolas Maduro.

Washington est très impliqué pour appuyer Juan Guaido et pousser le dirigeant socialiste vers la sortie, par des pressions diplomatiques et des sanctions de plus en plus strictes.

L’administration américaine a aussi mis en garde le régime Maduro contre toute atteinte à l’intégrité de Juan Guaido.

Ce dernier a dénoncé jeudi des intimidations des forces de l’ordre contre sa famille, affirmant qu’elles s’étaient rendues dans la matinée à son domicile où se trouvait sa fille de 20 mois.

« Le régime en arrive à s’en prendre à un bébé de 20 mois », a critiqué sur Twitter la secrétaire d’Etat américaine adjointe chargée des Amériques, Kimberly Breier. « Honte à vous, Maduro. Cela suffit », a-t-elle lancé.

