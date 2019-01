Climat: 3.400 académiques soutiennent les jeunes et interpellent le politique

Les gouvernements du pays doivent urgemment être plus ambitieux dans leurs politiques climatiques. C’est ce que clament quelque 3.455 membres du monde académique dans une lettre ouverte publiée jeudi dans la Dernière Heure et De Morgen. « Nous, scientifiques, ne pouvons que soutenir les raisons des activistes face aux évidences des changements climatiques. Il est nécessaire qu’un débat et que des actions collectives soient entrepris pour engranger une forte transition vers une société zéro carbone », écrivent les membres du collectif « Scientists4climate » dans les quotidiens.

Cette lettre a été signée par plus de 3.400 académiques de disciplines diverses. A l’initiative, des scientifiques de différentes universités, hautes écoles et instituts scientifiques du pays.

Ils plaident pour que les gouvernements du pays renforcent leurs ambitions climatiques. « Nous sommes à des kilomètres des objectifs », selon eux.

Le texte a été publié alors que les étudiants manifesteront jeudi pour la quatrième fois dans les villes du pays afin de réclamer l’action des décideurs pour contrer le réchauffement climatique.

