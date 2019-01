Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens se hissent dans le dernier carré du double à Saint-Pétersbourg

Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens, associées, se sont qualifiées pour les demi-finales du double au tournoi de tennis WTA de Saint-Pétersbourg, épreuve sur surface dure dotée de 823.000 dollars, jeudi en Russie. Après avoir perdu la première manche 4-6 contre la Russe Veronika Kudermetova et la Biélorusse Vera Lapko, la paire belge a inversé la tendance dans la seconde (6-1) avant de survoler le super tie-break (10-3). Van Uytvanck et Flipkens défieront, pour une place en finale, la Russe Anna Kalinskaya et la Slovaque

Viktoria Kuzmova.

Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck, 24 ans, 52e au classement WTA, coachée d’ailleurs par Kirsten Flipkens, avait été sortie au 2e tour par la Biélorusse de 20 ans, Aryna Sabalenka (N.4), 10e mondiale, en deux manches 6-1, 6-4 et 1 heure 10 minutes de match.

Alison Van Uytvanck avait éliminé précisément Kirsten Flipkens (WTA 55), 33 ans, au premier tour lundi.

Source: Belga