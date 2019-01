Alison Van Uytvanck éliminée au deuxième tour par la 10e mondiale à Saint-Pétersbourg

Alison Van Uytvanck a été éliminée au deuxième tour du tournoi de tennis WTA de Saint-Pétersbourg, épreuve sur surface dure dotée de 823.000 dollars, jeudi en Russie par la 10e joueuse du monde. Alison Van Uytvanck, 52e au classement WTA, a été battue en effet en 8es de finale par la Biélorusse de 20 ans, Aryna Sabalenka (N.4), 10e mondiale, en deux manches 6-1, 6-4 et 1 heure 10 minutes de match. La joueuse de Grimbergen a perdu son premier jeu de service pour se retrouver rapidement menée par la puissante bélarusse (3-0). Sabalenka ne laissera aucun espace à Van Uytvanck qui perdait le premier set en 26 minutes (6-1).

La seconde manche permettait à la numéro 2 belge, coachée par Kirsten Flipkens, d’espérer renverser la tendance grâce à une meilleure variation dans ses coups, mais elle ne parvenait cependant pas à prendre de suite le service de Sabalenka à l’issue d’un deuxième jeu qui aura duré dix minutes (1-1). Ce n’était que partie remise (1-3), mais la Bélarusse recollait de suite (2-3). La chance de Van Uytvank était passée car Aryna Sabalenka ne concédait ensuite plus rien à son adversaire pour rejoindre les quarts de finale (6-4) convertissant sa première balle de match par un ace. Alison Van Uytvanck, 24 ans, avait éliminé précisément Kirsten Flipkens (WTA 55), 33 ans, au premier tour lundi.

Plus tard dans la journée, Ysaline Bonaventure, après son exploit face à la numéro 1 mondiale en double, la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 38), 22 ans, au premier tour, affrontera la Néerlandaise Kiki Bertens (N.2), 27 ans, 8e au classement WTA en 8es de finale. Bonaventure, 148e mondiale, 24 ans, s’était extirpée des qualifications pour rejoindre ce tableau final. Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck, associées, s’étaient qualifiées pour les quarts de finale du double où elles affronteront, jeudi encore en principe, la Russe Veronika Kudermetova et la Biélorusse Vera Lapko.

Source: Belga