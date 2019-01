Aide régionale de 1.000 euros par an pour les étudiants kotteurs éloignés de leur école

Les étudiants kotteurs habitant en Wallonie, à plus d’une heure de trajet de leur université ou de leur haute école, devraient pouvoir bénéficier, dès la rentrée 2019, d’une aide directe régionale de 1.000 euros par an. La mesure était sur la table du gouvernement wallon ce jeudi. « C’est une grande avancée et un long combat qui aboutit », s’est réjoui le chef de groupe cdH au parlement wallon, Dimitri Fourny. Ce soutien aux étudiants kotteurs est en effet défendu par les humanistes depuis plus de 20 ans, au fédéral d’abord où ils plaidaient, en vain, pour une exonération fiscale, puis à la Fédération Wallonie-Bruxelles avant d’être finalement inscrit dans la déclaration de politique régionale de l’exécutif wallon lors du changement de majorité à l’été 2017.

Concrètement, l’aide sera accordée aux étudiants kotteurs dont le domicile est situé à au moins une heure de route de leur université ou haute école, le temps de parcours étant calculé sur base d’un trajet effectué en voiture le jeudi matin, à 08h00. Pour en bénéficier, les étudiants concernés devront introduire une demande auprès de l’administration.

Selon Dimitri Fourny, cette aide directe pourrait être effective dès la rentrée prochaine, un budget de 10 millions d’euros ayant été prévu, en 2019, pour l’aide au logement étudiant.

Source: Belga