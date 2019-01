12.500 manifestants entre les gares du Nord et du Midi à Bruxelles pour le climat

Quelque 12.500 jeunes ont pris part jeudi matin à Bruxelles à une nouvelle manifestation pour le climat, a fait savoir la police sur Twitter. La tête du cortège avait démarré peu avant 10h30 de la gare du Nord. Les derniers manifestants ont rejoint la gare du Midi vers 13h00, où ils devaient se disperser. Si les jeunes étaient moins nombreux que jeudi dernier, lors de leur 3e journée d’action, ils n’en demeuraient pas moins déterminés. Sur leurs pancartes, certaines à l’humour décapant, on pouvait lire: « T’es bonne sans carbone », « le climat c’est comme la bière, plus il est chaud, moins c’est bon », ou encore « No pollution is the solution ».

Au centre de leurs préoccupations, les jeunes citent pêle-mêle: le plastique, l’accumulation des déchets, la pollution de l’air, le coût élevé des transports publics, le régime fiscal favorable aux voitures de société ou encore l’absence de taxation du kérosène, « des absurdités qui ne font que renforcer l’urgence climatique ».

La semaine dernière, ils étaient 35.000 à manifester dans les rues de la capitale. Le 10 janvier, lors de leur première journée d’action, ils étaient 3.000.

Source: Belga