Un tunnel sous la banque, comme au cinéma

En Floride, des employés des travaux publics pensaient boucher un nid de poule sur la route. Ils sont tombés sur un tunnel menant à une banque, selon CNN.

Ce tunnel, long d’une cinquantaine de mètres environ, disposait d’un cordon d’alimentation et d’un petit groupe électrogène, a expliqué le FBI.

« Son diamètre varie de 0,6 à 1 m. C’est très petit et très claustrophobe », a déclaré l’agent spécial du FBI à Miami, Michael D. Leverock.

Le complexe commercial où se situe la banque se trouve près d’une zone boisée à Pembroke Pines. La FBI a précisé que ce tunnel n’était pas terminé et qu’une enquête était ouverte pour cette tentative de vol. Les autorités n’ont encore procédé à aucune arrestation.

« J’ai déjà vu cela mais seulement au cinéma », a ajouté l’agent Leverock. « Néanmoins, ce trou est si petit que… En fait, c’est unique! Il ne faut vraiment pas être claustrophobe pour creuser cela. »

La police a découvert que l’entrée du tunnel avait été recouverte d’une palette en bois. Elle pense qu’il a fallu plus d’une personne pour creuser ce trou avec des pioches. Un treuil et un petit chariot servant à transporter la terre ont également été retrouvés, ainsi qu’une paire de bottes, une petite échelle et un tabouret.