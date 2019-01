Un monstre des mers au coeur de la ville

Un monstre venu des profondeurs de l’océan est soudainement apparu au beau milieu d’une rue, selon Liverpool Echo.

Les habitants de Kirkdale, un quartier de Liverpool, ont été hallucinés de voir ce squelette avec ses dents acérées.

Ce poisson a une longue queue, une tête plate avec des dents pointues et de grands yeux, et n’est pas du genre à se retrouver au menu du Fish & Chips du coin.

Diverses créatures marines sont régulièrement retrouvées sur la plage de Crosby, et le littoral de Merseyside en général. Mais le trouver en plein coeur de Kirkdale est plutôt étonnant.

Heriot Street est en effet à plus d’un kilomètre et demi du point d’eau le plus proche, à Bramley Moore Dock. Certains ont émis l’hypothèse que ce pourrait être un brochet ou une lotte qui aurait pu être largué par une mouette.