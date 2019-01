Les émissions de GES vont augmenter dans les transports d’ici 2040

A politique inchangée par rapport à 2015, les émissions de gaz à effet de serre (GES) vont légèrement augmenter d’ici 2040 dans le secteur des transports en Belgique, indique le Bureau du Plan.

L’évolution des émissions liées aux transports projetée est de +2,8% sur la période 2015-2040. La pollution locale, dont les particules fines, devrait par contre connaître une forte diminution (-74,3% pour les émissions directes de NOx notamment). Les émissions directes représentent 81% des émissions totales de gaz à effet de serre du transport.

«L’évolution projetée de ces émissions directes de GES est le résultats de deux dynamiques qui produisent des effets opposés: l’augmentation de la demande de transports et l’amélioration de la performance environnementale du parc des véhicules», explique le Bureau du plan. Selon les projections, l’effet lié à l’amélioration des performances environnementales domine dans un premier temps et les émissions devraient diminuer jusqu’en 2028. Ensuite, cet effet ne devrait plus compenser plus l’augmentation du trafic et les émissions directes devraient finalement augmenter. Le transport de personnes compte pour 70% de ces émissions directes de GES (en 2040, 57% des émissions seraient produites par les voitures, 27% par les camions et 12% par les camionnettes).

A l’inverse la pollution locale (NOx et PM 2,5) devrait diminuer drastiquement d’ici 2040, respectivement de -67% et -24% en comptant les émissions directes et indirectes. «Cette baisse découle essentiellement de la diminution des émissions des voitures, des camions et des camionnettes en raison du renforcement des normes Euro et, dans une moindre mesure, de la pénétration des nouvelles motorisations», explique le Bureau du Plan. La part du diesel dans le parc automobile devrait sensiblement diminuer, au profit des nouvelles motorisations, la part de l’essence restant stable.