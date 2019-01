De l’arsenic dans des jus de fruits

De l’arsenic a été trouvé dans des jus de fruits vendus aux États-Unis, selon le Daily Mail. Des tests menés par Consumer Reports (l’équivalent de Test Achats) ont révélé des niveaux dangereux de ce métalloïde -ainsi que de plomb, du mercure et du cadmium- dans 21 des 45 jus testés.

D’après Consumer Reports, une seule demi-tasse de jus pourrait faire monter le niveau d’arsenic dans le sang des enfants à des niveaux dangereux.

De plus, des tests antérieurs avaient déjà révélé la présence d’arsenic et de plomb dans une myriade d’autres aliments pour bébés.

Tunde Akinleye, chimiste chez Consumer Reports, a expliqué qu’il existait des effets néfastes potentiels sur le développement du cerveau et du système nerveux des enfants.

Une présence difficile à effacer

Ce n’est pas la première fois que Consumer Reports étudie les métaux dans les jus de fruits. Leur rapport datant de 2013 révélaient déjà des niveaux élevés, et avait incité les autorités à revoir officiellement les limites pour le plomb et l’arsenic dans le jus.

Si le nouveau rapport suggère leur présence à des niveaux inférieurs dans l’ensemble, les analyses ont toutefois montré qu’ils étaient toujours supérieurs à ce qu’ils devraient être.

L’arsenic est difficile à éliminer de la nourriture et des boissons. Il s’y incruste de diverses manières. Il peut être présent dans l’air, le sol, l’eau et les pesticides utilisés pour les fruits et les légumes. Il est possible de s’en débarrasser, mais l’opération est compliquée et implique une intervention à chaque point de la chaîne de production.