Tueurs du Brabant: L’ex-enquêteur François A. placé sous mandat d’arrêt à Charleroi

Une semaine après son ancien collègue, l’ex-enquêteur François A. se retrouve également inculpé dans l’affaire des tueurs du Brabant. Il avait été entendu mardi par le parquet fédéral.

Le juge d’instruction vient de placer sous mandat d’arrêt un deuxième ancien inspecteur de police ayant enquêté sur les tueurs du Brabant. François A., ex-membre de la BJR, la brigade de surveillance et de recherche, est inculpé pour les mêmes préventions que Philippe V. Le parquet le soupçonne d’avoir, alors qu’il était membre des services de police, sciemment et volontairement retenu des informations dans le carde d’une enquête et d’avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits. Il devrait passer en chambre du conseil dans les jours à venir.