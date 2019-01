Moins de 2% de conducteurs contrôlés positifs durant la campagne BOB, une première

Pour la première fois depuis la création des campagnes BOB, moins de 2% des conducteurs soumis à un test de l’haleine ont été contrôlés positif durant les huit semaines de l’action, ont indiqué jeudi l’institut Vias et la police dans un communiqué commun.

Pendant les huit semaines de la campagne, 450.774 conducteurs ont été contrôlés par la police fédérale et locale. Sur ce nombre, le test s’est révélé positif pour 8.441 conducteurs, soit 1,9%. Il s’agit du plus faible pourcentage depuis l’existence des campagnes BOB, dont la première édition avait été lancée durant l’hiver 1995-1996.

C’est également la première fois que le pourcentage de conducteurs imprégnés d’alcool au volant passe sous la barre des 2%. Le nombre de conducteurs positifs est trois fois moins important aujourd’hui, alors que les contrôles sont quatre fois plus fréquents qu’il y a 13 ans. Le résultat le plus mauvais avait été atteint en 2003-2004: près d’un usager de la route sur 10 était alors positif (9,9%).

Un système dissuasif

Toutefois, si les conducteurs alcoolisés ne constituent qu’une petite minorité, ils sont impliqués dans 12% des accidents de la route, soit un accident sur huit. « La multiplication, dans les mois qui viennent, des jugements imposant l’éthylotest antidémarrage aux contrevenants condamnés avec une alcoolémie de plus de 1,8 pour mille ou aux récidivistes avec plus de 1,2 pour mille fera certainement réfléchir les derniers irréductibles », concluent l’institut Vias et la police.