Les deux journalistes de Quotidien arrêtés au Venezuela ont été relâchés

Deux journalistes français de l’émission «Quotidien» sur TMC ont été relâchés par les autorités vénézuéliennes après avoir été retenus pendant deux jours, a annoncé sur Twitter l’émission.

Pierre Caillé et Baptiste des Monstiers, «soulagés et un peu fatigués», «vont bien et vont quitter le Venezuela dans quelques heures», a précisé l’ambassadeur Romain Nadal, publiant deux photos des journalistes. La France a «exigé» leur libération un peu plus tôt dans la journée de jeudi.

Les jeunes reporters, partis au Venezuela pour couvrir la crise politique en cours, filmaient mardi le palais présidentiel de Caracas quand ils ont été interpellés. Le sort de leur producteur au Venezuela, Rolando Rodriguez, n’est pas connu.