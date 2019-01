Les armes retrouvées sur Nemmouche sont bien celles de la tuerie du musée juif

Les deux armes que transportait Mehdi Nemmouche lors de son arrestation à la gare routière de Marseille, le 30 mai 2014, sont celles utilisées par le tueur lors de l’attentat au Musée juif le 24 mai, a confirmé jeudi un expert en balistique devant la cour d’assises. L’accusé affirme les avoir trouvées dans un sac volé dans une voiture la nuit du 27 au 28 mai, à Bruxelles.

Lors de son interpellation, Mehdi Nemmouche, accusé d’être l’auteur de a fusillade, était en possession d’un fusil d’assaut type « kalachnikov », d’origine serbe, et d’un revolver de marque Llama, a rappelé l’expert. Les empreintes papillaires de l’accusé ont été relevées sur le barillet du revolver et son ADN à plusieurs endroits de la kalachnikov. Devant la cour d’assises jeudi, l’expert en balistique qui a analysé la scène de crime a relevé des douilles et des impacts faisant état de 5 tirs avec le revolver et 8 autres avec la kalashnikov.

Les époux Riva ont tous les deux été abattus par une balle tirée dans la nuque. Alexandre Strens a également été touché par une balle de revolver tandis que Dominique Sabrier a été atteinte par quatre balles de kalachnikov. Une comparaison avec la base de données balistique nationale a montré que ces armes n’avaient pas servi dans des faits répertoriés en Belgique. L’audience reprendra à 14h00 avec le témoignages des filles du couple Riva.