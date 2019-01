La tombe de Toutankhamon victime du tourisme de masse

La tombe de Toutankhamon, l’un des pharaons les plus connus du grand public, dans la Vallée des rois, en Egypte, être victime de son succès au point d’en être gravement menacée.

Appelée à la rescousse en 2009, une équipe d’experts internationaux vient de terminer ses travaux pour une meilleure sauvegarde de la tombe souterraine découverte en 1922 par l’archéologue britannique Anglais Howard Carter.

Neville Agnew, le responsable du projet conduit par le Getty Conservation Institute (GCI) de Los Angeles, a rassemblé sous son autorité depuis 2009 une équipe de quelque 25 spécialistes sur les lieux: archéologues, architectes, ingénieurs, microbiologistes. La première étape a été d’entreprendre une étude complète notamment sur l’état des célèbres peintures murales jaunes et ocre ornant la chambre funéraire du jeune roi Toutankhamon, qui a régné il y a plus de 3.300 ans. L’objectif était de «comprendre l’état actuel des peintures, savoir si elles sont en danger, et établir un plan pour les sauvegarder pour l’avenir», explique Lori Wong, conservatrice, spécialiste des peintures murales.

Parallèlement, des architectes ont repensé la plateforme où les visiteurs se tiennent, afin de les éloigner de la fragile paroi. Et des ingénieurs ont élaboré un nouveau système de ventilation pour limiter les effets dévastateurs du dioxyde de carbone, de l’humidité, et de la poussière.

Si les plus belles pièces du trésor de Toutankhamon sont visibles au musée égyptien du Caire, la tombe abrite toujours la momie du pharaon lui-même dans un caisson de verre vidé d’oxygène et le sarcophage extérieur en bois doré.