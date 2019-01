La phase de vigilance renforcée sur les routes maintenue

En raison des températures négatives qui favorisent la formation de plaques de glace, de neige durcie voire de verglas, la Cellule d’action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la police fédérale de la route et du centre Perex, a décidé de maintenir la phase de vigilance renforcée sur le réseau routier, indique jeudi le secrétariat général du SPW Wallonie.

Les automobilistes et les chauffeurs de poids-lourds sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manœuvre brutale, à ne pas dépasser les épandeuses et à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède. La vigilance est particulièrement de mise aux endroits exposés, comme les bretelles d’accès et de sorties des autoroutes.