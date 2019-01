10.000 étudiants marchent à Liège pour le climat

Près de 10.000 étudiants manifestent pour le climat dans les rues de Liège jeudi matin, selon une première estimation de la police.

Le cortège a démarré de la place des Guillemins à 10h30 pour se diriger ensuite vers la place du Marché, en passant par la rue des Guillemins, les boulevards d’Avroy et de la Sauvenière, la rue Joffre et la place Saint-Lambert. Les organisateurs de la version liégeoise de la marche des étudiants pour le climat espéraient réunir 5.000 personnes. La mobilisation ne semble ainsi pas faiblir, au contraire, puisque des écoles primaires se sont jointes au mouvement auquel participent principalement des élèves du secondaire et du supérieur.