WTA Saint-Pétersbourg: Flipkens et Van Uytvanck avancent en double

Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck se sont qualifiées pour le deuxième tour du double au tournoi de tennis WTA Premier de Saint-Pétersbourg, disputé sur surface dure et doté de 823.000 dollars, mercredi, en Russie. Le duo belge a battu la paire composée de la Russe Yana Sizikova et de la Polonaise Paula Kania 6-3, 5-7, 10/7. La rencontre a duré 1 heure et 45 minutes. Flipkens et Van Uytvanck affronteront en quarts de finale la Russe Veronika Kudermetova et la Biélorusse Vera Lapko, victorieuses 7-6 (11/9), 7-6 (7/1) de l’Américaine Raquel Atawo et de la Slovène Katarina Srebotnik.

Partenaires en double, nos deux compatriotes ont été adversaires au premier tour du simple. Van Uytvanck (WTA 52) a pris la mesure 6-2, 6-4 de Flipkens (WTA 55). Van Uytvanck défiera au 2e tour la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 11), dispensée du premier en tant que 4e tête de série.

Source: Belga