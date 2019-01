Vol du dossier « Nemmouche »: une réunion sera tenue mercredi après-midi

Le procureur fédéral, Bernard Michel, a convoqué une réunion mercredi après-midi pour analyser la nécessité de prendre des mesures éventuelles à la suite du vol au cabinet de Me Lurquin d’une partie du dossier Nemmouche, a-t-il indiqué à la reprise d’audience devant la cour d’assises. « Hier soir j’ai été avisé de l’incident qu’avait connu Me Lurquin », a déclaré le procureur. « Ce n’est pas très agréable c’est évident. J’ai provoqué la tenue d’une réunion cet après-midi pour évaluer ce qu’il en est et voir ce qu’il faut éventuellement prendre comme mesure pour que ça se poursuive bien ».

« Il faut prendre les choses au sérieux, mais laissons les spécialistes faire leur travail. Je ne vois pas ce qui pourrait changer la donne » quant au procès, a poursuivi Bernard Michel. « Je veux vous rassurer: tout est serein, tout est pris en charge », a indiqué la présidente de la cour, Laurence Massart, à l’attention des jurés.

Ces jours précédents, la cour avait déjà évoqué son intention de prendre de nouvelles mesures de sécurité autour du procès, à la suite de craintes exprimées par des témoins qui doivent être entendus ces prochaines semaines.

La présidente a déclaré « tout faire » pour que les témoins acceptent de venir témoigner. Elle a évoqué la possibilité que la police escorte ceux-ci dès la place Poelaert jusqu’à la salle d’audience.

Source: Belga