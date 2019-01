Rupture d’un barrage minier au Brésil – Le bilan de la catastrope minière de Brumadinho s’alourdit à 99 morts

Les pompiers brésiliens ont annoncé mercredi que le bilan de la catastrophe minière de Brumadinho est passé à 99 morts et 259 disparus, de nouveaux corps ayant été retrouvés dans la marée de boue écoulée après la rupture du barrage. Le dernier bilan, datant de mardi soir, faisait état de 84 morts et 276 disparus.

Mercredi, lors du sixième journée de recherches, 320 pompiers ont été mobilisés, a indiqué Flavio Godinho, lieutenant-colonel de la Défense civile du Minas Gerais, qui organise et coordonne les secours.

Leur travail a été perturbé par la pluie tombée dans l’après-midi.

Un porte-parole de la police a indiqué par ailleurs que 400 agents avaient été mobilisés dans la zone de Brumadinho « pour éviter les pillages ».

Vendredi, la rupture du barrage de la mine Corrego do Feijao de Brumadinho, dans l’Etat de Minas Gerais (sud-est), a causé un tsunami de boue de résidus miniers qui a notamment dévasté les locaux administratifs du géant minier Vale, où les autorités estiment que se trouvaient la plupart des victimes.

source: Belga