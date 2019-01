Première défaite pour Ekaterinbourg malgré 18 points d’Emma Meesseman

Déjà qualifié pour les quarts de finale de l’épreuve, Ekaterinbourg et Emma Meesseman ont concédé leur première défaite en phase régulière de l’Euroligue féminine de basket 82 à 73 (mi-temps: 44-41) à l’USK Prague mercredi en Tchéquie dans le groupe A. Emma Meesseman a joué 32 minutes pour inscrire 18 points (8/11 à 2 pts, 0/1 à 3 pts et 2/3 aux lancers) pour capter 5 rebonds et délivrer deux assists. Après dix victoires d’affilée, le club russe s’incline pour la première fois, mais s’est assuré la semaine dernière de sa place en quarts de finale.

Plus tôt dans la journée, dans la même poule, Castors Braine a été battu à Orenbourg (85-56) en Russie et ne peut plus espérer accrocher la 5e ou 6e place du groupe pour être reversé en Eurocoupe FIBA. Les Brabançonnes ferment la marche avec une seule victoire en 11 journées.

Source: Belga