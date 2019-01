Plus de 700 personnes infectées par Ebola en RDC en six mois

L’épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans l’est de la République démocratique du Congo est l’une des pires jamais enregistrées, indique l’Unicef mercredi. Depuis le début de la crise en août dernier, le Fonds des Nations unies pour l’enfance a dénombré plus de 740 personnes infectées (dont 30% d’enfants), 460 décès et 258 survivants. Il s’agit de la 10e épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo et la deuxième la plus importante au monde, après celle en Afrique de l’ouest en 2014-2016, ajoute l’organisation. L’insécurité, les déplacements fréquents de personnes dans les zones touchées et la résistance de certaines communautés nuisent à la lutte contre cette crise.

L’Unicef indique intensifier ses interventions aux côtés du gouvernement pour venir en aide aux victimes et contrôler la propagation de la maladie. En six mois, l’Unicef et ses partenaires ont déployé plus de 650 personnes afin d’aider les victimes et sensibiliser la population.

L’organisation et ses partenaires ont à ce jour sensibilisé plus de 10.000 personnes dans les zones affectées, fourni de l’eau potable à plus de 1,3 million de personnes, formé 8.146 enseignants aux mesures de prévention, informé 157.133 enfants dans 888 écoles, assisté 830 familles et identifié 686 orphelins.

Source: Belga