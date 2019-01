Plus de 20.000 personnes ont « interpellé » les ministres du Climat

A l’appel du mouvement « Act For Climate Justice », plus de 20.000 personnes ont « interpellé » les quatre ministres du Climat du pays, selon le compteur affiché mercredi à 21h00 sur le site de l’action, www.wakeupyourministers.be. « Act For Climate Justice », mouvement citoyen qui organise des actions de désobéissance civile pour davantage de justice sociale et climatique, a mené durant la nuit de mardi à mercredi une campagne d’affichage proposant aux citoyens belges de « réveiller » et « interpeller » leurs ministres en charge des questions climatiques.

Quelque 2.000 affiches « Wake up your ministers » (« réveillez vos ministres ») ont été placardées à Bruxelles, Namur, Liège, Louvain, Gand, Anvers et Ostende, et des milliers de stickers ont été collés dans les transports en commun, d’après les responsables de l’initiative.

Ces publications renvoyaient à un site internet encourageant la population à contacter directement, par courriel, appel téléphonique, SMS ou Twitter, les quatre ministres chargés des questions climatiques et environnementales: Marie Christine Marghem (fédéral), Jean-Luc Crucke (Wallonie), Céline Fremault (Bruxelles) et Joke Schauvliege (Flandre).

Via le site en ligne, un message par défaut est proposé, que l’on peut personnaliser. Il stipule notamment: « Je joins ma voix aux milliers d’autres qui vous demandent de faire de la question de la justice climatique votre priorité absolue et d’œuvrer de manière forte et tenace pour éviter de nous retrouver dans une situation irréversible. Le défi est de taille, mais nous comptons sur vous pour être à la hauteur. Il est temps de nous écouter! »

A 21h00 mercredi, le compteur dépassait déjà les 20.000 participants.

