Motocross des Nations: Cervellin sanctionné, l’Italie, disqualifiée, disparaît du podium, la Belgique passe 6e

L’Italien Michele Cervellin a été disqualifié du Motocross des Nations disputé il y a près de quatre mois pour usage d’une essence non conforme, a annoncé la fédération internationale motocycliste mardi. En conséquence, l’Italie qui avait terminé deuxième derrière la France est disqualifiée et la Belgique gagne une place au classement final pour prendre le 6e rang. La France avait remporté le Motocross des Nations le 7 octobre à Red Bud aux Etats-Unis devant l’Italie et les Pays-Bas. La Belgique avait fini 7e. Huit coureurs ont vu leur essence contrôlée (dont Jeremy Van Horebeek côté belge) et seul Michele Cervellin a été reconnu coupable d’infraction. Ses résultats sont annulés et l’Italie est disqualifiée. Aucun appel n’a été introduit. La FIM a validé ainsi la sanction et affiché un nouveau classement officiel.

La Grande-Bretagne en profite pour grimper sur le podium. La Belgique – avec Clément Desalle, Jeremy Van Horebeek et Jago Geens – est officiellement 6e.

Source: Belga