Maduro accuse des militaires déserteurs de conspirer depuis la Colombie

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé mercredi des militaires déserteurs devenus « mercenaires » de conspirer depuis la Colombie pour diviser l’armée vénézuélienne, pilier de son gouvernement contesté par l’opposant Juan Guaido. « Un groupe de militaires déserteurs, qui sont devenus des mercenaires au service de l’oligarchie colombienne, conspire depuis la Colombie pour diviser les forces armées », a lancé Nicolas Maduro avant d’entamer une marche au côté de 2.500 militaires. « Là où apparaît un traître mercenaire, justice! « , s’est exclamé le dirigeant socialiste face aux troupes réunies au Fort Tiuna, le plus important complexe militaire de la capitale. Ce regroupement de l’armée survient quelques heures avant des manifestations à l’appel de l’opposant Juan Guaido, chef du Parlement qui s’est autoproclamé président et appelle les militaires à se joindre à lui.

Juan Guaido a reçu le soutien des Etats-Unis ainsi que d’une grande partie de l’Amérique latine et de l’Europe, tandis que Nicolas Maduro est défendu par la Russie et la Chine, ses alliés et créanciers. Le président Maduro, qui accusé Washington de fomenter un coup d’Etat, a partagé mercredi matin une vidéo sur Twitter où il avertit que le Venezuela serait « un nouveau Vietnam » en cas d’intervention militaire américaine. « L’agression impérialiste du gouvernement de Donald Trump pour tenter un coup d’Etat » doit réveiller « les consciences », a-t-il lancé à ses troupes, appelant à « une révolution militaire de la morale ».

Présents lors de ce discours, les hauts dirigeants de l’armée ont réitéré leur « loyauté » au chef de l’Etat. « C’est le seul président constitutionnel (…) et commandant en chef », a assuré le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino.

