Lourdement battu par Orenbourg, Castors Braine est éliminé des compétitions européennes

Castors Braine est éliminé de toutes les compétitions européennes de basket féminin suite à sa défaite 85-56 (mi-temps: 52-30) à Orenbourg, en Russie, mercredi, lors de la 11e journée de l’Euroligue. Avec cette 10e défaite consécutive, Castors Braine ne peut plus terminer sixième du groupe A, une place qui lui aurait permis d’être reversé en EuroCoupe. Orenbourg a pris le large dès le premier quart-temps (29-15) mercredi. A la pause, les championnes de Belgique accusaient un retard de 22 points (52-30). Les Russes ont contrôlé la partie en seconde période, pour s’imposer 85-56. Du côté russe, où cinq joueuses ont inscrit au moins 10 points, Anastasia Shilova a terminé avec 19 unités, dont 5/8 à trois points, au compteur. Albina Razheva a inscrit 12 points pour Braine.

Après avoir battu Schio (63-60) en ouverture, Castors Braine a subi 10 défaites de rang. Les Brainoises sont dernières de leur groupe. Avec trois matches encore à disputer, elles comptent trois victoires de moins que Villeneuve-d’Ascq, qui se déplace en soirée à l’USK Prague. Battues deux fois par les Françaises (49-51 et 73-61), les Castors ne peuvent plus accrocher la sixième place et sont donc éliminées. En effet, les quatre premiers des deux groupes sont qualifiés pour les playoffs (quarts de finale jouées au meilleur des 3 matches) alors que les cinquièmes et sixièmes sont reversés en EuroCoupe. Les septièmes et huitièmes sont eux éliminés.

Les trois derniers matches seront donc dépourvus d’enjeu pour Castors Braine, qui recevra Prague le 6 février au Spiroudôme de Charleroi, se rendra à Bourges le 13 février et terminera cette campagne sept jours plus tard par la réception de Ekaterinbourg et Emma Meesseman à Charleroi également.

Source: Belga