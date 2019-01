Ligue des champions: Maaseik remporte de justesse son duel chez les Polonais de Belchatow

Maaseik s’est imposé au terme du set en or lors de son déplacement sur le parquet du Skra Belchatow pour le compte de la 4e journée du groupe D de la Ligue des champions de volley messieurs. Mercredi en Pologne, la partie s’est ponctuée sur le score de 25-16, 27-29, 16-25, 25-21 et 15-12 après 2h04 de match. Les champions de Belgique, qui menaient une manche à rien, ont vu leur adversaire prendre les deux suivantes pour se porter en tête. Porté par Jolan Cox, meilleur marquer de la rencontre avec 22 points (2 aces, 2 blocs et 18 attaques), Maaseik a inversé la tendance dans les quatrième et cinquième sets afin de s’imposer.

Ce succès en cinq sets permet aux Belges (3e, 5 pts) d’engranger deux points au classement de leur groupe, emmené provisoirement par son adversaire du jour avec 7 unités. Les Polonais de Gdansk (2e, 6 pts) pourraient passer devant en cas de victoire à Berlin (4e, 3 pts) mercredi soir.

Lors des deux dernières journées, les Limbourgeois accueilleront Berlin le 13 février (20h30) et Gdansk le 27 février (20h30) à la Steengoed Arena. Les cinq vainqueurs de poule et les trois meilleurs deuxièmes accèderont aux quart de finales. A partir de ce moment, les confrontations seront à élimination directe (aller-retour).

Dans le groupe A, Roulers est 4e et dernier (3 pts) après sa défaite mardi à Kazan (3-1).

Source: Belga