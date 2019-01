Les Musées royaux des beaux-Arts de Belgique se mettent à l’heure du printemps hollandais

Année Rembrandt oblige, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) se mettent à l’heure hollandaise. A partir du 1er février, les MRBAB exposeront plusieurs chef-d’oeuvres de la peinture hollandaise du Siècle d’Or. L’événement a pour titre « Dutch Spring ».

Les amateurs d’art pourront ainsi (re)découvrir dans l’aile rénovée du Old Masters Museum une centaine de portraits, de paysages et de natures mortes dus aux pinceaux d’artistes tels que Frans Hals, Rembrandt van Rijn, Nicolaes Maes, Jan van Goyen, Jacob van Ruisdael ou Pieter de Hooch. Il s’agit, selon les musées, d’une des plus belles collections de peintures hollandaises conservée en dehors des Pays-Bas.

Dans le même temps, une exposition temporaire réunira pour la première fois en près de deux siècles trois fragments du « Portrait de la famille Van Campen » peint par Frans Hals, un tableau morcelé au début du 19e siècle.

Une deuxième exposition temporaire réunira, quant à elle, 80 dessins et estampes révélant « l’incroyable variété de sujets et de techniques qui caractérisent l’art du dessin hollandais de l’époque ».

Cette exposition, intitulée « Cabinet des plus merveilleux dessins », présente un aperçu de la collection de Jean de Grez. A la mort de ce collectionneur néerlandais originaire de Breda mais installé à Bruxelles, sa veuve a fait don de la collection à l’Etat belge. Cette collection réunit au total 4.250 dessins allant du 16e au 19e siècle.

