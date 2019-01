Les Belges à l’étranger – A nouveau buteur, Castagne élimine la Juve avec l’Atalanta en quarts de finale de la Coupe

L’Atalanta a frappé un grand coup jeudi soir en quart de finale de la Coupe d’Italie. Les Bergamasques ont battu 3-0 la Juventus, quadruple tenante du titre, et se sont qualifiés pour les demi-finales. Titulaire, Timothy Castagne a inscrit un deuxième but en l’espace de trois jours après avoir marqué face à la Roma dimanche dernier. Aligné sur le flanc gauche, le Diable rouge a arraché le ballon des pieds de Joao Cancelo pour sprinter plein axe vers le rectangle de la Juventus et ajuster Szczesny d’une frappe du droit (37e). Son équipier Duvan Zapata a assommé les Turinois moins de deux minutes plus tard avec une frappe puissante pour son 16e but en moins de deux mois (39e).

Incapables de réagir, Ronaldo & co. ont même subi un troisième but en fin de rencontre via l’inévitable Zapata (86e). En demi-finale, l’Atalanta sera opposée à la Fiorentina de Kevin Mirallas qui a balayé la Roma 7-1 plus tôt dans la soirée.

Source: Belga