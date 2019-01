Le vol du dossier « Nemmouche » chez un avocat « n’est pas un incident majeur »

L’avocat de la mère d’Alexandre Strens, tué le 24 mai 2014 dans l’attaque du Musée juif de Belgique, ne voit pas, mercredi, d’incident majeur dans le vol mardi soir au cabinet de Me Vincent Lurquin d’une partie du dossier. « Nous avons eu l’assurance que le parquet fédéral avait les choses en main, nous lui faisons confiance », a déclaré M. Christian Dalne. « À ma connaissance, il n’y a pas que ce dossier qui a été dérobé », a pointé le conseil d’Annie Adam. Me Lurquin a en effet confirmé plus tôt que celui d’Abdelkader Belliraj avait également disparu. Vincent Lurquin avait assuré la défense de ce Belgo-marocain, suspecté d’appartenir à une organisation terroriste.

« On attend de voir si le vol a trait (au procès de la tuerie du musée) ou si d’autres procédures en cours sont visées », a poursuivi Me Dalne, assurant le parquet fédéral de sa confiance dans la poursuite de l’enquête. « Il y a sans doute une tentative de déstabilisation mais je crois que, très sereinement, nous allons poursuivre. Le jury est tout à fait concentré et je ne pense pas que ça puisse remettre en cause la poursuite du procès. »

Quant aux témoins qui pourraient être intimidés par de tels procédés, « je ne pense pas que ce soit ce type d’événements qui pourrait les faire changer de version », a assuré le pénaliste. Lundi matin, la présidente de la cour, Laurence Massart, avait débuté l’audience en indiquant que de nombreux témoins lui avaient écrit pour signifier qu’ils ne viendraient pas témoigner, par crainte de représailles. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été évoquées. « A priori je ne vois pas d’incidence majeur », a conclu Me Dalne.

Source: Belga